Utrudnienia na A1: Kierujący bez prawa jazdy wjechał w bariery energochłonne. Spowodował on 5-cio kilometrowy korek w kierunku Gliwic

Poniedziałkowy poranek na autostradzie A1 z Pyrzowic, w kierunku Gliwic nie należał do najspokojniejszych. Kierowcy spotkali się ze sporymi utrudnieniami w ruchu, wynikających spowodowaną kolizją. Przy zwężeniu 43 - letni mężczyzna wjechał w bariery energochłonne, co doprowadziło do powstania 5-cio kilometrowego korka. Sprawca kolizji był trzeźwy, nic mu się nie stało, jednak okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami.

Na autostradzie A1, pasie w kierunku Gliwic, około godziny 7 rano kierujący pojazdem Subaru nie dostosował prędkości na drodze. W jednym miejscu na tym odcinku znajduje się zwężenie. Kierowca zareagował zbyt późno, by uniknąć zderzenie z innymi pojazdami kierujący uderzył w bariery energochłonne. Na miejscu funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierującego, jedna badanie wykazało, że był on trzeźwy. Policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Samochód został zabrany lawetą z miejsca zdarzenia. Ruch na drodze będzie powoli wznawiany - poinformował st. sierż. Marcin Szopa z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie