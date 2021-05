Utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Czechowice Dziedzice – Cieszyn. Zepsuł się pociąg towarowy

Ruszają metrolinie ZTM. Oto trasy. Nowe pośpieszne autobusy M jadą z Katowic do Gliwic, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Zabrza, Dąbrowy, Rudy Śl.

Nowe linie częściowo zastąpią stare pośpieszne autobusy. Mają kursować częściej, na wybranych odcinkach co 15 minut. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sobotę 8 maja 2021 ruszają pierwsze metrolinie Zarządu Transportu Metropolitalnego, które częściowo zastąpią m.in. linie 815, 820, 801, 831 i 870 z Katowic do Dąbrowy, Sosnowca, Zabrza, Gliwic, Tarnowskich Gór. To pierwszy etap zmian, które mają usprawnić podróżowanie po metropolii. Zmiany dotyczą m.in. Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Mikołowa, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Tychów. Co się zmieni? Sprawdź trasy.