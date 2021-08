Uwaga! Droga do Wisły będzie całkowicie zamknięta przez trzy dni. Mieszkańców i turystów czekają ogromne kłopoty

Uciążliwy remont DW 941 na odcinku z Ustronia do Wisły w najbliższych dniach kolejny raz da się mocno we znaki mieszkańcom i turystom chcącym przyjechać do Wisły.

Jak informują przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, od poniedziałku, 23 sierpnia, do środy, 25 sierpnia, na DW 941 droga zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu wszystkich pojazdów.

Chodzi o odcinek od przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Wiślańskiej w Ustroniu do przejazdu kolejowego przy stacji Wisła Obłaziec (skrzyżowanie DW941 z ul. Gahura). Droga zostanie zamknięta o godz. 18.00 w poniedziałek 23 sierpnia do godz. 3.00 we wtorek 24 sierpnia. Następnie we wtorek zostanie zamknięta od 18.00 do godz. 3.00 w środę 25 sierpnia.