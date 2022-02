Uwaga! Fałszywi kontrolerzy pieców telefonują do mieszkańców Rybnika. Zapowiadają kontrole. Urząd Miasta ostrzega: to próba oszustwa Piotr Chrobok

W Rybniku do kontroli pieców wykorzystywany jest m.in. dron. arc.

W Rybniku trwa wojna ze smogiem, którą niektórzy starają się wykorzystać. Do mieszkańców dzwonią fałszywi kontrolerzy pieców, którzy zapowiadają kontrole. To oszuści. - Strażnicy miejscy są umundurowani, posiadają przy sobie legitymacje i upoważnienia do przeprowadzania tego typu kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Rybnika - tłumaczy Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta w Rybniku, dodając, że rybnicka straż miejska nie zapowiada swoich kontroli.