Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na autostradzie A4 od granicy województw śląskiego z opolskim

To jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków autostrady A4

Remont A4 ma się odbywać w trzech etapach, będzie zwężenie autostrady

Prace zaplanowane w tym roku realizowane będą w trzech etapach. Początkowo na jezdni południowej (w kierunku Katowic) - najpierw na 2,5-kilometrowym odcinku w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Góra św. Anny, a następnie na 7-kilometrowym odcinku od węzła Kędzierzyn-Koźle do granicy woj. opolskiego i śląskiego wraz z węzłem Strzelce Opolskie. W kolejnym etapie zaplanowano remont jezdni północnej (w kierunku Wrocławia) na długości 7 kilometrów.

Od 21 do 22 marca wykonawca zaplanował ustawianie barier ochronnych w okolicach MOP-u Góra św. Anny (na jezdni północnej w kierunku Wrocławia od km 264 do km 266). W związku z tymi pracami na przedmiotowym odcinku nastąpi zwężenie do jednego pasa ruchu, a pojazdy będą się poruszały pasem prawym.