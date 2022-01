Uwaga kierowcy! Wypadek na skrzyżowaniu Chorzowskiej i Stęślickiego w Katowicach z udziałem radiowozu. Spore utrudnienia drogowe

Wypadek na ul. Chorzowskiej w Katowicach

W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy, samochód osobowy marki BMW i oznakowany radiowóz policyjny Wydziału Ruchu Drogowego.

– Policjanci na sygnałach jechali na wypadek drogowy, który miał miejsce na ulicy Katowickiej, gdzie doszło do potrącenia na oznakowanym przejściu dla pieszych 28-letniego mężczyzny i został potrącony przez kierującą Toyotą. Niestety policja nie dojechała na to zdarzenie. Przejął je inny patrol – mówi nam podkomisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Na wiadukcie nad tunelem w kierunku ronda droga jest zablokowana. Ruch do ronda odbywa się tylko tunelem. Utrudnienia powinny się skończyć do maksymalnie do godziny 14.