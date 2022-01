Uwaga na gołoledź! IMGW ostrzega. Mróz da o sobie znać również w województwie śląskim

IMGW ostrzega przed gołoledzią. Mróz da o sobie znać również w naszym regionie!

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska w naszym regionie wynosi ok. 70 procent. Wspomniane ostrzeżenie obowiązuje do 25 stycznia, do godz. 12 w 36 powiatach województwa śląskiego. W związku z tym, na drogach obecnie może być ślisko. Kierowcy powinni więc tym bardziej uważać.