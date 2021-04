Uwaga, nowy harmonogram szczepień! Wkrótce każdy Polak będzie miał już e-skierowanie

Lody Ekipa marki Koral kupimy w Lidlu i w Biedronce. To hit sprzedaży, który promuje Ekipa Friza

Lody Ekipa marki Koral już od poniedziałku, 26 kwietnia, będą dostępna w sklepach Lidl. Popularne lody promowane przez słynnych youtuberów - Ekipę Friza - można też kupić w wybranych sklepach Biedronka. To reakcja dyskontów na popularność jaką lody zyskały wśród dzieci i nastolatków. Nawet za papierki po lodach Ekipy Friza trzeba sporo zapłacić. Chociaż, to raczej forma żartu, to na portalach takich jak Allegro, papierki sprzedawane są po około 200 tysięcy czy 500 tys. złotych.