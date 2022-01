Uwaga! Oszuści podszywają się pod usługę viaTOLL. Rozsyłają fałszywe maile. To próba wyłudzenia danych i kradzieży pieniędzy PCH

System viaTOLL od kilku miesięcy jest już nieaktywny. arc.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, docierającymi do użytkowników dawnego systemu opłat autostradowych viaTOLL. Wysyłają je oszuści, którzy próbują w ten sposób zdobyć dane do logowania do bankowości internetowej, a następnie ukraść pieniądze z konta.