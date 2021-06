Uwaga, poławiacze odzieżowych perełek za grosze! W Katowicach powstał nowy sklep z odzieżą używaną Olatex International

To pierwszy w Katowicach i kolejny w województwie sklep sieci Modna Tania Odzież firmy Olatex International. Pierwsi klienci zrobili w nim zakupy we środę (16 czerwca) o godz. 8 rano.

Traficie tam bez żadnego problemu. Sklep działa w ścisłym centrum Katowic, przy placu przy Placu Marii i Lecha Kaczyńskich, vis-à-vis Galerii Katowickiej (naprzeciwko znanej sieci restauracji). Poznacie go po kolorowych balonikach, które zdobią bramę wejściową do kamienicy. Sklep działa od środy, 16 czerwca. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Sieć Modna Tania Odzież oferuje dziesiątki tysięcy sztuk odzieży, butów, torebek i innych modnych dodatków w najniższych cenach. Coś dla siebie znajdą i ci młodsi, i ci starsi, i kobiety, i mężczyźni – osoby o różnych gustach modowych. Ale na tym nie koniec. Klienci znajdą w nim również artykuły gospodarstwa domowego. Przy odrobienie szczęście można trafić na takie perełki jak serwis oryginalnej porcelany czy srebrne sztućce!

Odzież najwyższej jakości

- Odzież, którą oferujemy w całości jest pochodzenia zagranicznego, głównie z krajów skandynawskich, ale nie tylko. To ubrania wysokogatunkowe, wyselekcjonowane, zdezynfekowane. Wszystkie wiszą na osobnych wieszakach. Przykładamy bardzo dużą wagę do jakości towarów; postawiliśmy sobie za cel właśnie jakością wyróżniać się na rynku – mówi współwłaścicielka sklepu Aleksandra Michcik.

Wśród marek ubraniowych, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów są m.in. Hello Hansen, Norwegian Rain, Ilse Jacobsen, Samsøe Samsøe, ACNE, Other stories Atelier, Designers Remix, GANNI, Won Hundred, Malene Birger, Birger&Mikelsen – wylicza Aleksandra Michcik. Znalazłam sukienkę marzeń i torebkę – cieszyła się pani Marzena, która wyszła ze sklepu jako jedna z pierwszych klientek. – Z pewnością będę tu wracać, bo towar jest warty grzechu – powiedziała na do widzenia. Usatysfakcjonowany był również pan Mariusz, który opuścił sklep z naręczem topowej odzieży sportowej. Z kolei pani Kamila, która przyjechała na zakupy do Katowic aż z Sosnowca, włożyła do koszyka modny kapelusz – dla siebie, z myślą o wakacyjnym wyjęździe i kilka letnich ciuszków dla córeczki.

To warto wiedzieć

- Nowy towar ubraniowy (bez butów) wykładany jest zawsze we środę od godz. 8, po godzinie 12 – kiedy część wieszaków się zwolni, dokładana jest kolejna partia nowej odzieży. We czwartki od godz. 8 klienci mogą spodziewać się nowego towaru w postaci butów. Piątki zarezerwowane są dla artykułów wyposażenia wnętrz – tłumaczy Karolina Rząsa, kierownik regionalny sieci Olatex International. I dodaje: - Od soboty zaczynają się wyprzedaże. Wtedy towar tanieje o 30 proc. W poniedziałek wyprzedaż się pogłębia i ceny spadają o 0 proc. We wtorki jest totalna likwidacja towaru, wtedy ceny towarów spadają do 2 złotych za sztukę. Za każdym razem, we wtorki odbywa się całkowita wymiana odzieży.

Sklep czynny jest od poniedziałki do piątku od godz. 8 do 18. W dniu wymiany towaru, czyli we wtorki – do godz. 16. W soboty od 8 do 14. Sklep ma powierzchnię ok. 200 mkw. Jest monitorowany. Jedna ze ścian jest w całości wyłożona lustrami, tak aby klienci, którzy chcą przymierzyć ubranie mogli dobrze się w nich przejrzeć. Przy wejściu każdy zobowiązany jest zabrać ze sobą koszyk. W ten sposób obsługa kontroluje liczbę klientów robiących zakupy, która musi być ograniczona ze względów epidemiologicznych. Ze względów bezpieczeństwa – podczas zakupów klienci są zobowiązani zasłaniać twarze maseczką.

Olatex International jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na rynku od kilku lat. Zaczynała od województwa świętokrzyskiego. Kolejnym etapem ekspansji jest nasz region. Sklepy taki jak ten otwarty w Katowicach z powodzeniem działają już w Częstochowie (dwa), Kłobucku, Myszkowie i Lublińcu.

