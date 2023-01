Uwaga, rodzice pobierający 500+. Wiemy, kiedy złożyć wniosek na kolejny okres świadczenia. ZUS podał terminy Agata Markowicz

Zapobiegliwi rodzice i opiekunowie, którzy pobierają świadczenie z programu "Rodzina 500+" już składają wnioski na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do maja 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje: to jeszcze nie jest ten czas! Wnioski o 500+ na nowy okres nie są jeszcze przyjmowane. Kiedy to zrobić? Znamy terminy!