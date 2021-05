Uwaga! TVN: Michał Kędzierski, policjant z Raciborza, został zastrzelony podczas interwencji. „Praca w policji była spełnieniem jego marzeń”

Na samym wstępie przypomnijmy - 4 maja, przed godz. ósmą rano, do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu wpłynęły pierwsze zgłoszenia dotyczące kierowcy, który na stacji benzynowej zachowywał się podejrzanie. Miał być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W dodatku nosił ubranie policjanta. Zanim patrol dotarł we wskazane miejsce, mężczyzna ruszył w stronę centrum Raciborza.

- Policjanci podeszli do samochodu, w którym był ten mężczyzna i poprosili o dokumenty. Mężczyzna udał, że schyla się po nie, a tak naprawdę sięgnął po broń, z której wystrzelił w kierunku umundurowanego policjanta. Strzał padł z bardzo bliskiej odległości. Szybko zareagował kolega z patrolu i doszło do wymiany ognia między sprawcą, a naszym policjantem - tak w materiale to zdarzenie relacjonował nadkom. Mirosław Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Na miejsce szybko dotarli kolejni policjanci, którym udało się obezwładnić i rozbroić napastnika.

Ranny napastnik został zatrzymany i trafił do szpitala. Ratownicy, który przybyli na miejsce, próbowali reanimować postrzelonego policjanta, niestety - bezskutecznie.

Kim jest napastnik?

Mężczyzna, który oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy policji, to 40-letni Radosław S - był on w przeszłości notowany w związku z przestępstwami narkotykowymi.

- Nie wiemy, co się mogło stać. Syn nie mieszka tu już ponad 15 lat. Kontakt mieliśmy sporadyczny. Serce ma bardzo dobre, a co się z nim stało, nie wie nikt. On leczył się psychiatrycznie, może połączył to z alkoholem – zastanawiała się matka sprawcy w rozmowie z dziennikarzem programu "Uwaga! TVN".