Uwaga! Upalnie, ale z południa nadciągają burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie dla części woj. śląskiego. Zobacz radar burz Łukasz Klimaniec

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek 29 czerwca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla części woj. śląskiego. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.