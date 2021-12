Uwaga! Za oknami rano tęgi mróz. Jest ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Niedzielny poranek jest bardzo mroźny. Potem ma być nieco cieplej (ale wciąż na minusie), a temperatura nocą może spaść miejscami nawet do -20 stopni Celsjusza. Jest ślisko. Uwaga na akumulatory!

W nocy z soboty na niedzielę miejscami temperatura też spadła (od -20 do -12 stopni Celsjusza). Najzimniej było na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu.

Dziś, 26 grudnia, w woj. śląskim ma być...słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -7 st. C w centrum kraju, do -4 st. C na Śląsku.