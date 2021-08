Uwaga! Zamknięcie drogi do Wisły przesunięte na czwartek. Zamknięcie drogi do Wisły przesunięte ze środy na czwartek

Droga do Wisły została zamknięta w poniedziałek 23 sierpnia do godz. 3.00 we wtorek 24 sierpnia, a następnie miała być zamknięta we wtorek od 18.00 do godz. 3.00 w środę 25 sierpnia.

Jednak z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, wtorkowy termin jej zamknięcia został przeniesiony na dzień kolejny. Jak informują przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, z powodu niesprzyjających warunków pogodowych wtorkowy termin zamknięcia drogi DW941 z Ustronia do Wisły został przeniesiony na dzień następny – droga zostanie zamknięta w środę 25 sierpnia o 18.00 do czwartku 26 sierpnia do 3.00.