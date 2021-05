Używane ubrania w Auchanie. Oto aktualna oferta sklepu przy DTŚ w Katowicach. Na wieszakach Zara, Pimkie, M&S, Vero Moda. Maj 2021

Auchan sprzedaje używane ubrania. Zobaczcie zdjęcia ze sklepu przy DTŚ w Katowicach. Wieszaki z ubraniami z akcji "Nowe życie by Auchan" nie są wyeksponowane, stoją z tyłu, nieopodal działu z pieczywem. Miały to być ciuchy marek premium. W maju 2021 w ofercie sa ubrania z Zary, Pimkie, Vero Mody, Marksa & Spencera.

Auchan sprzedaje używane ubrania premium. Sprawdzamy marki i ceny w Katowicach Używane ubrania. Temat gorący niczym lato na Sycylii. Choć second handy są w Polsce od lat 90. XX wieku, jeszcze niedawno kupowanie tam ubrań kojarzono z brakiem pieniędzy - było mało prestiżowe po prostu, choć wiele osób, nie przyznając się do tego, na zakupy tam chodziło. Potem nadeszła era modowych blogerek i influencerek, które zaczęły promować szafy z drugiej ręki. Second handy przeniosły się z hal na peryferiach na główne ulice miast (zajęły m.in. ulicę 3 Maja w Katowicach), nawet do galerii handlowych, podzieliły na sklepy premium z ubraniami vintage i tanie "szmateksy" z dżinsami za 10 zł, by w końcu oficjalnie wylądować w sieci hipermarketów. Używane ubrania można kupić w Auchanie przy DTŚ w Katowicach. Czy to zniechęci i obrzydzi klientów, którzy w Auchanie szukają ubrań nowych, czy oznacza raczej nowa erę w podejściu do konsumpcjonizmu?

Tymczasem zobaczcie, jakie marki są na wieszakach w Auchanie przy DTŚ i w jakich cenach oferowane są używane ubrania

W roku 2021 ubieranie się w second handzie to nie jest oznaka biedy, ale też manifest podejścia do planety, oszczędzania zasobów, część ruchu less waste i... wiary, że prze laty produkowano rzeczy lepszej jakości.

Nasi Czytelnicy też mają podzielone opinie.

- Dali by już spokój z tymi szmateksami na każdym rogu są ,to teraz jeszcze w marketach - to jedna z nich.

- Second handy są super. Czasem można znaleźć rzeczy lepsze niż w sieciówkach czy innych sklepach - to inna.

Używane ubrania są na razie w kilku sklepach Auchan w Polsce. W ramach projektu Nowe życie by Auchan oficjalnie dostępne są ubrania takich marek jak: