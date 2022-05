V Bieg o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna w sobotę 21 maja. Czeka pięciokilometrowa trasa

- Bieg o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna to nasze coroczne wydarzenie, które ściąga do dzielnicy sportowców z całego województwa śląskiego. Jest nam niezmiernie miło, że nasza impreza już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych. Pragniemy kontynuować tę tradycję, zachęcając kolejne osoby do aktywności fizycznej i dbania o swoją kondycję zdrowotną – przekazują organizatorzy tego wydarzenia.