Vannolot z Gliwic! Dom mobilny na kółkach jest zachwycający. Trudno uwierzyć, że to wnętrze busa! Zobaczcie

- Będziemy na Mazurach, zwiedziliśmy już kilka festiwali, zlotów caravaningowych. Ze względu na cenę paliwa zostajemy w Polsce. To pierwszy sezon w Vannolocie, więc spędzimy w nim pewnie kilka miesięcy – mówi nam Mariusz Kuźniak, który w stworzenie swojego Vannolotu włożył całe serce. Chodziło nie tylko o to, by pojazd był użyteczy, ale też o designerski wygląd.