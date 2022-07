Vannolot z Gliwic! Dom mobilny na kółkach stworzony przez architekta Mariusza Kuźniaka zachwyca! Zapraszamy do środka

Do dyspozycji 8 metrów kwadratowych

Architekt z Gliwic, Mariusz Kuźniak spełnił swoje marzenie i zbudował niezwykły, absolutnie fantastyczny dom na kółkach – który nazwał Vannolotem. Ukończony w maju pojazd jedyny w swoim rodzaju już jeździ po całej Polsce, zachwycając wszystkich, którzy go zobaczą.

Vannolot już jeździ po Polsce

- Będziemy na Mazurach, zwiedziliśmy już kilka festiwali, zlotów caravaningowych. Ze względu na cenę paliwa zostajemy w Polsce. To pierwszy sezon w Vannolocie, więc spędzimy w nim pewnie z kilka miesięcy – mówi nam Mariusz Kuźniak, który w stworzenie swojego Vannolotu włożył całe serce. Chodziło nie tylko, by było użytecznie, ale designersko.

Blaszany bus to przestrzeń 8 metrów kwadratowych do zagospodarowania – mało, więc to było spore wyzwanie. Ale patrząc, jak wygląda, jesteśmy pełni podziwu.