VAR w I lidze! Skorzysta na tym sześć zespołów z naszego regionu

System VAR działał podczas meczów barażowych Fortuna 1. Ligi zakończonego niedawno sezonu 2020/21. Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że wideoweryfikacja będzie możliwa podczas kolejnych rozgrywek, podobnie jak ma to miejsce w PKO Ekstraklasie.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że system VAR zostanie wdrożony do rozgrywek pierwszej ligi już od sezonu 2021/2022. Oznacza to, że jesteśmy jedną z pierwszych federacji w Europie, która będzie korzystała z tej technologii na dwóch poziomach rozgrywek krajowych: zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Będziemy także jedynym związkiem piłkarskim w Europie, który w stu procentach finansuje ten system. Inwestycja w VAR w pierwszej lidze to kolejna inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, wpisująca się w długofalowy plan budowania prestiżu i rozwoju tych rozgrywek – stwierdził Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN.