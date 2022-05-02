Важлива інформація. Лікарські послуги. Комунікація та транспорт. Найважливіші контакти

Лікарські послуги:

Національний фонд охорони здоров’я гарантує, що всі особи, які прибули з України після 24 лютого 2022 року, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Необхідно мати лише довідку, видану Прикордонною службою Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законність перебування в Польщі.

Біженці зможуть користуватися пільгами Національного фонду охорони здоров’я на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Тому безкоштовна допомога включає лікування та консультації в державних закладах охорони здоров’я.

Медичні консультації, рецепти та направлення надаються за безкоштовним номером 800 137 200.

9 березня Національний фонд охорони здоров’я запустив гарячу лінію для онкологічних хворих з України за номером 800 190 590. Вона доступна громадянам України, які проходили онколікування у своїй країні та бажають продовжити терапію в Польщі. Гаряча лінія працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень, також у святкові дні.