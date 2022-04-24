Великдень в Україні. „Христос Воскрес! Воістину Воскрес!”. Wielkanoc w Ukrainie

Великдень в Україні 2022 року випадає на 24 квітня. Це головне церковне свято присвячено Воскресінню Ісуса Христа.

Воно символізує перехід від смерті до життя, від рабства гріха до свободи, любові та добра. В умовах сьогодення свято набирає особливої символіки, оскільки є підтвердженням того, що кожен мученик буде врятований Богом, що добро завжди перемагає зло, що світлі душі українців переможуть темряву кремля, що правда завжди прорветься на волю і лунатиме на цілий світ. Великдень дає кожному християнину віру, надію, любов та силу боротися за цінності котрі на наш світ приніс Ісус Христос-Син Божий.

Традиційно на Паску українці освячують святкові кошики, наповнені продуктами.

„Сучасний український великодній кошик містить, як правило, такі продукти та страви: паска, яйця (крашанки, писанки чи звичайні), м’ясні страви (шинка, полядвиця, ковбаса, шпондер, шовдар), масло, сир (бринза, кисломолочний), хрін (як цілий так і тертий з буряком), сіль.

”Яйце — символ життя, м’ясо та хрін символізують ягня та гіркі трави. Тертий хрін із буряком за кольором нагадує про жертву Ісуса Христа на Хресті та перемогу над смертю, ну а сіль взагалі є символом Церкви Христової, Його учнів та послідовників”, — розповідає про значення кожного продукту протодиякон Андрій Бурдик.

Проте, цього року на Великдень українці повинні бути особливо обережними, оскільки розвідка повідомляє про можливі провокації та ескалацію воєнних дій.

У рашистів немає нічого святого, навіть найбільше церковне свято не зупинить їх у бажанні знищити народ України, але Бог опікується українцями і буде їм допомагати.

З огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн.

"Цього року Бог дає нам особливий Великдень. Ми б’ємося із загарбниками, які не мають нічого святого у серці, які не мають душі й віри. Вони вбивають невинних людей, бомблять церкви, влаштовують найпідліші провокації", - заявили у МОУ. "Маємо розуміти: скупчення мирних людей у заздалегідь відомий час всенічної служби може стати ціллю для ракет, авіації та артилерії окупантів", - підкреслили у МОУ.

Smutna Wielkanoc będzie w Ukrainie 24 kwietnia. Właśnie w Niedzielę minie, również 2 miesięcy od momentu rozpoczęcia się wojny, od początku niszczenia narodu Ukrainy przez rosję. Mimo tego w sercu każdego obywatela zawsze będzie wiara, nadzieja i miłość - bo właśnie tego uczył nas Chrystus, który zmarł za nas na krzyżu.

Solomiia Mykytsei

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