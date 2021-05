Vendo Park w Piekarach Śląskich już otwarty! Zakupy zrobimy w nowym parku handlowym przy ul. Bytomskiej 54

Vendo Park w Piekarach Śląskich ma powierzchnię ok. 5 600 m kw. Mieszkańcy już mogą zrobić zupy w nowym pawilonie handlowych. Do dyspozycji klientów jest 145 miejsc parkingowych. Można zrobić tu zakupy od artykułów spożywczych, poprzez odzieżowe, produkty wyposażenia domu, po artykuły drogeryjne i RTV i AGD.

W Piekarach Śląskich jest nowy park handlowych. Przy ulicy Bytomskiej 54 otwarto Vendo Park. Piekarzanie mogą już zrobić zakupy w nowych sklepać. Vendo Parku działa dziewięć sklepów, w tym aż sześć z nich to nowe marki w mieście. Obiekt wybudował deweloper Trei Real Estate Poland. Generalnym wykonawcą Vendo Parku w Piekarach Śląskich była firma Investdom.

- Nasze obiekty, w odróżnieniu od dużych galerii handlowych, nie posiadają części wspólnych. Do wszystkich sklepów wchodzi się oddzielnym wejściem z zewnątrz, od strony parkingu. To znacznie skraca czas potrzebny na wizytę w obiekcie handlowym, co w dobie pandemii nie pozostaje bez znaczenia dla naszego komfortu i zdrowia - dodaje Jacek Wesołowski.