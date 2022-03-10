Весна, що навіки нас змінила. Wiosna,która zmieniła nas na zawsze

Найлегшою ціллю для насильника завжди буде безневинна жертва, адже набагато легше стріляти у беззбройних дітей, ніж перемогти противника у чесному бою. Виходить великий парадокс, оскільки це аж ніяке не виявлення сили, скоріше слабкості, відчаю і бездушності. Ніби поранені звірі, котрі розуміють, що смерть вже дихає їм у спину, відчайдушно пробують вкусити останній раз. Вже ніхто і ніколи не буде відноситися до армії РФ з повагою, оскільки загарбники зробили все, щоб вона навіки зникла. „Захисники” котрі свідомо вбивають мирне населення є ВБИВЦЯМИ і назавжди ними залишаться.
Проте, життя триває. Народ України єдиний, як ніколи. Щоденною працею, допомогою, молитвою і вірою в ЗСУ ми прокладаємо тернистий шлях до перемоги і волі. Кожен українець, на відміну від окупанта знає, за що він бореться, а коли є ціль – буде і результат.
Саме цієї весни остаточно сформувалося нове українське суспільство, котре вже остаточно пройшло сепарацію від Росії. Життя триватиме і далі, народжується нове, молоде покоління, котре зростатиме у вільній європейській державі. За час війни народилося вже 4980 діток, діток, котрих ми вчитимемо історії України, з гордістю згадуючи, як вибороли перемогу, як продемонстрували цілому світу хто такі українці і чим є наш славетний „козацький драйв”.
Все буде Україна!
Solomiia Mykytsei
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