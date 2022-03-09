Вічна пам'ять жертвам російської агресії. Звіт про воєнні дії станом на 09.03.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв; забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

У зв’язку з шаленим супротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України.

Силами до БТГр ворог здійснив переправу через річку Трубіж, блокував автотрасу Е95 в районі н.п. Залісся. Зазнав втрат на підступах до міста Чернігова та на інших напрямках. З метою відновлення боєздатності угруповання, на територію України переміщено БТГр зі складу 55 окремої мотострілецької бригади 41 загальновійськової армії Центрального воєнного округу зі складу оперативного резерву.

На Слобожанському напрямку противник силами окремих підрозділів 1-ї танкової армії (до 11 БТГр), 20-ї загальновійськової армії (до 8 БТГр), 6-ї загальновійськової армії (до 3 БТГр) Західного воєнного округу, 14-го армійського корпусу Північного флоту (до БТГр) намагається утримати рубіж від н.п. Сєверодонецьк до міста Суми. Основні зусилля зосереджує на спробі оточення міста Харків та виході на бар’єрний рубіж по річці Дніпро.

Триває підготовка до наступу на Суми. Ворог зосереджує армійську авіацію для забезпечення дій повітряного десанту.

На Донецькому напрямку окупанти силами 1-го, 2-го армійських корпусів та окремими підрозділами зі складу 150-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії (до 7 БТГр) намагається продовжити наступальні дії на раніше обраних напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Віримо в Збройні Сили України !!!