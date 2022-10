VIII PKO Półmaraton Gliwicki 2022 ZDJĘCIA, WYNIKI Prawie 2.000 uczestników imprezy biegowej w Gliwicach

Sobota w Gliwicach należała do biegaczy i miłośników marszu Nordic Walking, którzy przed startem opanowali rynek w tym mieście, aby przystąpić do rywalizacji w trzech konkurencjach, z półmaratonem na czele.

Organizatorzy przygotowali biegi dla dzieci, VIII Gliwicką Dychę, VIII marsz Nordic Walking na 10 km oraz VIII Półmaraton Gliwicki (dystans: 21.097,50 m).

Do półmaratonu zapisało się 839 osób, do marszu Nordic Walking - 91, do Gliwickiej Dychy - 488, a do biegów dla dzieci - 471!

Start wyznaczono na gliwickim rynku, a metę w Arenie Gliwice, obok której wcześniej odbywały się biegi dla dzieci. Limit czasowy na zaliczenie półmaratonu wynosił 3 godziny, a dla biegu na 10 km - 2 godziny. Biegaczom towarzyszyła duża grupa kibiców.