Villa Reden w finale konkursu The Plan Awards. Czarny dom Macieja Franty w Chorzowie z szansą na międzynarodową nagrodę

- Villa Reden awansowała do finału The Plan Awards 2021 jako jeden z 20 najlepszych budynków na świecie! - napisali na Facebooku w sierpniu 2021 architekci z pracowni Franta Group. - To dla nas olbrzymie wyróżnienie, gdyż to jeden z najbardziej renomowanych konkursów a w ścisłym finale w swojej kategorii powalczy z najlepszymi pracowniami, jak Zaha Hadid Architects oraz Behnisch Architekten o pierwsze miejsce.

Willa Reden, która stoi w Chorzowie, to kameralny budynek mieszkaniowy. Jest czarna, wtopiona w zieleń, tuż obok parku, na elewacji - sporo drewna. Zaprojektował ją śląski architekt Maciej Franta. Oto jak wygląda: