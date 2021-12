Villa Reden z Chorzowa z prestiżową nagrodą Eurasian Prize. Zdobyła pierwszą nagrodę dla najlepszego budynku w całej Azji i Europie

Villa Reden to kameralny budynek mieszkaniowy w Chorzowie. Czarna konstrukcja z drewnianymi elementami elewacji, wtopiona jest w zieleń, tuż obok parku, bloków i zabytkowego, drewnianego kościoła. Za koncepcję odpowiada śląska pracownia Franta Group.

Doceniają ją jurorzy prestiżowych, międzynarodowych konkursów. Pod koniec sierpnia znalazła się w gronie zwycięzców Iconic Awards 2021. Wcześniej zdobyła nagrodę w Paryżu - DNA Paris Design Awards 2021. W środę, 15 grudnia, odbyła się natomiast gala przyznania nagród Eurasian Prize 2021, gdzie projekt również zyskał uznanie.

Tuż po ogłoszeniu zwycięzców rozmawialiśmy z architektem Maciejem Frantą.

Przede wszystkim gratuluję. Villa Reden zdobywa kolejną nagrodę, tym razem w konkursie Eurasian Prize 2021.

Rzeczywiście, projekt został doceniony po raz kolejny, oczywiście bardzo nas to cieszy. Mało tego, otrzymał pierwszą nagrodę dla najlepszego budynku w całej Azji i Europie, w bardzo prestiżowym konkursie. Duma jest tym większa, że oceniono go najwyżej spośród wszystkich zgłoszeń w swojej kategorii, a to oznacza, że zdobył Grand Prix.