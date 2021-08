Villa Reden z kolejną międzynarodową nagrodą. Czarny dom Macieja Franty wśród zwycięzców konkursu Iconic Awards 2021

Willa Reden to kameralny budynek mieszkaniowy w Chorzowie. Jest czarna, z drewnianymi elementami elewacji, wtopiona w zieleń, tuż obok parku, bloków i zabytkowego, drewnianego kościoła. Za koncepcję odpowiada śląski architekt Maciej Franta, który wraz z pracownią Franta Group, został po raz kolejny nagrodzony za swój projekt.

- Liczyliśmy na to, że projekt zostanie doceniony i tak też się stało, z czego bardzo się cieszymy. To jest już trzecia nagroda dla Villi Reden i to po raz kolejny w prestiżowym, międzynarodowym konkursie. To dla nas powód do dumy - mówi Maciej Franta.