Vito Bambino z Brodką poprowadzi koncert z okazji urodzin Katowic: Lubię siebie jako reprezentanta Katowic na świecie

Rozmowa z Vito Bambino: Całe życie wracam do Katowic i tych korzeni

Kiedy pojawiła się propozycja, abyś wspólnie z Brodką objął kierownictwo artystyczne tegorocznego koncertu z okazji urodzin Katowic?

Najpierw dostaliśmy propozycję, potem zastanawialiśmy się czy takie przedsięwzięcie byłoby możliwe. Były negocjacje, dogrywanie szczegółów… I jakieś pół roku temu dostaliśmy „zielone światło”, że robimy urodziny Katowic wspólnie z Brodką.

Kto jest lokomotywą tego projektu, ty czy Brodka?

Myślę, że wspólną energią z Brodką to dźwigniemy. Ona już wie wszystko o branży i powraca w nowym totalnie odcieniu. Ja zawsze byłem niszowy, ale ostatnimi czasy dużo pojawiam się w tak zwanych mainstreamowych mediach. I to chyba jest ten perfekcyjny moment, aby złączyć siły. Poza tym, uwielbiam Brodkę jako artystkę. To będzie zatem czysta przyjemność i dobra współpraca, a nie przepychanki.