Війна триває – цивільне населення продовжує гинути. Wojna trwa – ludność cywilna nadal ginie

26 травня російські окупанти обстріляли центр Харкова. Внаслідок ворожого вогню загинули вісім осіб, ще 17 отримали поранення. Попередньо, війська росії гатили по цивільному населенню із гаубиць.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля. Загинули 8 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

У метро Харкова виділять сектори, де можна буде сховатись від обстрілів

"Сьогодні у Харкові голосно і небезпечно. Ворожі війська знову обстрілюють наше місто. Є поранені і, на жаль, загиблі. Закликаю перебувати у безпечних місцях – підвалах, укриттях, на станціях метрополітену. Ми не зупинятимемо рух потягів у метро, але виділимо спеціальні сектори, де ви зможете розміститися і пережити бомбардування", - сказав мер міста Ігор Терехов.

За найновішою інформацією відомо,що 5-місячний малюк і його батько загинули внаслідок обстрілу, а мати дитини у тяжкому стані, – повідомляють у Нацполіції.

„Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду…”

У своєму щоденному зверненні Президент України – Володимир Зеленський вкотре підкреслює,що „…катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було б зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації.

Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни".

26 maja rosyjscy okupanci ostrzelali centrum Charkowa. Zginęło osiem osób, a 17 zostało rannych. Według najnowszych informacji wiadomo, że w wyniku ostrzału zginął 5-miesięczne niemowlę i jego ojciec, a matka dziecka jest w ciężkim stanie, w szpitalu. „Kiedy zaczął się ostrzał, ulicą spacerowała młoda rodzina: żona i mężczyzna, który miał na rękach 5-miesięczne dziecko. Mężczyzna zmarł natychmiast, kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Policja później znalazła ciało dziecka. Wybuchowa fala z rąk ojca wyrzuciła dziecko na dach wejścia…” Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu powtarza, że ​​ogromną katastrofę można jeszcze zatrzymać, gdyby świat potraktował sytuację na Ukrainie jak własną. Gdyby silni świata nie flirtowali z Rosją, ale naprawdę naciskali na zakończeniu wojny ”.

Solomiia Mykytsei

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