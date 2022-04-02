Війна, війною, а ковід за розкладом (Wojna, ale COVID-19 zgodnie z harmonogramem). Давно не було

Законною підставою для відмови від обов'язкової вакцинації може бути або відповідна рекомендація мінохоронздоров'я або достатній рівень імунізації людини. Проте рішення, чи є статус перехворілого і протягом якого терміну буде підтвердження

достатнього рівня імунізації, експертизі не вказується. Також наукова служба бундестагу назвала допустимою примусову вакцинацію тих, хто відмовився це робити після всіх накладених нею штрафів. В цьому у випадку щеплення може бути зроблено з застосуванням фізичного насильства. Крім цього, як покарання за відмову від вакцинації людина може бути позбавлена волі терміном до 5 років. Ось так.

Найсмішніше в тому, що відбувається - що ковід зовсім не був "скасований" війною,як багато хто чомусь повірив. Ні, справи протилежним чином: не війна ЗАМІСТЬ ковіда, а війна РАЗОМ з ковідом. Ми пливли у бурхливому море подій з однією гирею на нозі, а тепер нам усім просто причепили нову гирю... але стару аж ніяк не зняли!