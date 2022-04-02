Законною підставою для відмови від обов'язкової вакцинації може бути або відповідна рекомендація мінохоронздоров'я або достатній рівень імунізації людини. Проте рішення, чи є статус перехворілого і протягом якого терміну буде підтвердження
достатнього рівня імунізації, експертизі не вказується. Також наукова служба бундестагу назвала допустимою примусову вакцинацію тих, хто відмовився це робити після всіх накладених нею штрафів. В цьому у випадку щеплення може бути зроблено з застосуванням фізичного насильства. Крім цього, як покарання за відмову від вакцинації людина може бути позбавлена волі терміном до 5 років. Ось так.
Найсмішніше в тому, що відбувається - що ковід зовсім не був "скасований" війною,як багато хто чомусь повірив. Ні, справи протилежним чином: не війна ЗАМІСТЬ ковіда, а війна РАЗОМ з ковідом. Ми пливли у бурхливому море подій з однією гирею на нозі, а тепер нам усім просто причепили нову гирю... але стару аж ніяк не зняли!
У війні, схоже, намічається якийсь перерва - у всякому разі, раптово воскреслий з небуття Шойгу оголосив, що він якимось чином "досяг рішення основних завдань спецоперації", а його заступник із Туреччини заявив, що Росія "знижує активність" у Чернігівській та Київській областях і відводить звідти війська. Тобто штурму Києва не буде (мабуть, нічим) - Росія зосередиться" на Донеччині.
Німеччина, в принципі, другий піддослідний кролик рептилоїдів, вона покарана ще з 1945 року, з нею можна робити що завгодно аж до медичних дослідів. Те, що її (і Австрію!) вирішили тотально проколоти вже буквально під дулом автомата – поганий знак. Przynajmniej ze względu na to, że ról „Hitlerowskich Niemców XXI wieku „to już oczywiste” przeznaczone dla Rosji.
Anastasiia Popenko
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Sankcje dla Rosji muszą być miażdżące