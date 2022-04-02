Війна, війною, а ковід за розкладом (Wojna, ale COVID-19 zgodnie z harmonogramem). Давно не було

Anastasiia Popenko
pixabay
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Наукова служба бундестагу схвалила примусову вакцинацію у ФРН. "Примусове щеплення є допустимим способом реалізації закону про обов'язкову вакцинацію у разі його прийняття парламентом, вважає наукова служба бундестагу ФРН, повідомляє 28 березня німецька газета Вейтег Дейіп.

Законною підставою для відмови від обов'язкової вакцинації може бути або відповідна рекомендація мінохоронздоров'я або достатній рівень імунізації людини. Проте рішення, чи є статус перехворілого і протягом якого терміну буде підтвердження
достатнього рівня імунізації, експертизі не вказується. Також наукова служба бундестагу назвала допустимою примусову вакцинацію тих, хто відмовився це робити після всіх накладених нею штрафів. В цьому у випадку щеплення може бути зроблено з застосуванням фізичного насильства. Крім цього, як покарання за відмову від вакцинації людина може бути позбавлена волі терміном до 5 років. Ось так.

Найсмішніше в тому, що відбувається - що ковід зовсім не був "скасований" війною,як багато хто чомусь повірив. Ні, справи протилежним чином: не війна ЗАМІСТЬ ковіда, а війна РАЗОМ з ковідом. Ми пливли у бурхливому море подій з однією гирею на нозі, а тепер нам усім просто причепили нову гирю... але стару аж ніяк не зняли!

У війні, схоже, намічається якийсь перерва - у всякому разі, раптово воскреслий з небуття Шойгу оголосив, що він якимось чином "досяг рішення основних завдань спецоперації", а його заступник із Туреччини заявив, що Росія "знижує активність" у Чернігівській та Київській областях і відводить звідти війська. Тобто штурму Києва не буде (мабуть, нічим) - Росія зосередиться" на Донеччині.

Німеччина, в принципі, другий піддослідний кролик рептилоїдів, вона покарана ще з 1945 року, з нею можна робити що завгодно аж до медичних дослідів. Те, що її (і Австрію!) вирішили тотально проколоти вже буквально під дулом автомата – поганий знак. Przynajmniej ze względu na to, że ról „Hitlerowskich Niemców XXI wieku „to już oczywiste” przeznaczone dla Rosji.

Anastasiia Popenko
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