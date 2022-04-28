Візити міжнародних лідерів в Україну (Wizyty liderów międzynarodowych do Ukrainy)

У Конгресі США закликають відновити дипломатичну роботу в Україні.

Володимир Зеленський повідомив, що 24 квітня до України приїдуть державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це президент України повідомив під час пресконференції 23 квітня.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а також спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії - Флорін Кицу, Талат Джафері та Ірен Келін відвідали Гостомель та Ірпінь.

Про це повідомила пресслужба Ради."Спікери парламентів Румунії, Північної Македонії та Швейцарії й надалі підтримуватимуть Україну. Про це вони сказали, коли на власні очі побачили Гостомель та Ірпінь", - написав Стефанчук у Telegram-каналі.За його словами, спікери готові допомагати Україні на двосторонньому та міжнародному рівнях, посилювати санкційний тиск на Росію, долучатися до відновлення незалежної, суверенної, квітучої України.

Також, 27 квітня Україну відвідав Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш .Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу над розширенням гуманітарної допомоги та забезпеченням евакуації мирних жителів із зон конфлікту. Що швидше завершиться ця війна, то краще для України, Росії та світу", - написав Гутерреш.

26 квітня Гутерреш відвідав Москву. Він зустрівся з міністром закордонних справ РФ. Також генсек ООН провів зустріч із Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Раніше президент України заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.

Україні неабияк потрібна допомога і підтримка світових лідерів, щоб якнайшвидше закінчити війну.

W ten najtrudniejszy dla Ukrainy czas, nasze państwo potrzebuje wizytów liderów międzynarodowych, które są nie tylko przejawem wsparcia i solidarności, a również pomagają zobaczyć rzeczywistość na „własne oczy”. 27 kwietnia Ukrainę odwiedził Sekretarz Generalny ONZ, który 26 kwietnia był w Moskwie. Spotkanie Prezydenta Ukrainy oraz Antonio Guterresa będzie kluczowym punktem dla przyszłości Mariupola i zakończenia wojny.

Solomiia Mykytsei

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