Воєнні злочини чи відкритий геноцид української нації? (Zbrodnie wojenne czy jawne ludobójstwo narodu ukraińskiego?)

Деталі наслідків дій російських окупантів на Київщині стали пунктом не повернення… Цьому звірству немає більше жодного виправдання!

Декілька днів назад у соціальних мережах та інформаційних каналах почала активно поширюватися інформація та фото матеріали, де зафіксовано масове знищення мирного населення у містах Буча, Ірпінь та Гостомель. Від цих кадрів холоне кров у жилах… Вулиці міст устелені тілами людей. Чоловікам зв’язували руки та нещадно розстрілювали всіх, без перебору. Жінок та ДІТЕЙ загарбники ґвалтували. За 20 км від Києва біля траси під ковдрою знайшли 4-5 мертвих голих жінок, яких окупанти намагалися спалити на покришках. Щоденно від лікарів надходить все більше інформації про дітей, які також ставали жертвами зґвалтування. У Бучі українські військові виявили братську могилу, де було поховано близько 300 людей.

Ці жорсткі воєнні злочини дають змогу ствердити, що зараз відбувається не просто загарбницька війна, це в прямому сенсі геноцид українського народу – навмисний та спланований! Рашисти задерли планку своїх звірств настільки високо, що зараз їхні дії вже не прирівнюють навіть до фашизму під час Другої Світової війни, ця жорстокість досягла свого апогею, важко повірити, що це дійсно відбувається у 2022 році! А ще важче усвідомити, що геноцид точиться прямо під носом у Європи. Всі все бачать, розуміють та чомусь не в силах зупинити…

Українська делегація у Гаазі вже оскаржувала тези російської пропаганди щодо геноциду, нібито, росіян в Україні. Тепер Україна активно збирає докази геноциду та злочинів окупантів для кримінального суду. Міжнародний суд ООН вже прийняв заяву від України, а Міжнародний кримінальний суд направив до України своїх слідчих та прокурорів, які збирають докази та свідчення того, що Росія вчиняє проти українського народу злочини проти людяності з ознаками геноциду.

Це не війна проти участі України в НАТО чи Європейському Союзі. Це війна проти самого факту існування України, як незалежної нації та держави! Саме це і є геноцидом: обезголовлення нації і знищення інтелігенції. Про це неможливо мовчати!!! Світ повинен почути та побачити страшенні речі, які зараз вчиняються над Україною. Таке пекло не має місця на існування у ХХІ столітті! Зупиніть геноцид українського народу негайно!!!

Nie da się o tym przemilczeć !!! Świat musi usłyszeć i zobaczyć straszne rzeczy, które dzieją się teraz na Ukrainie. Takie piekło nie ma miejsca w XXI wieku! Natychmiast muśimy zatrzymać ludobójstwo narodu ukraińskiego !!!

Kateryna Yakovleva

[email protected]