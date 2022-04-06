Воєнні злочини росії. (Wojenne przestępstwa Rosji)

Зазначається, що робота ведеться згідно з міжнародними стандартами; інформація та свідки захищаються, вся інформація зберігається для здійснення правосуддя.
Задокументовані докази будуть використані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.
Відео та фото матеріали, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом можна надсилати на сайт https://warcrimes.gov.ua.
24 лютого президент рф путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Наразі правоохоронці розслідують понад 1 700 кримінальних проваджень про воєнні злочини російських військ в Україні. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
«Прокуратура фіксує кожен воєнний злочин РФ на нашій землі – наразі розслідується вже 1 717 кримінальних проваджень. Також збираємо докази російської агресії разом з усіма небайдужими на єдиній загальнодержавній платформі https://warcrimes.gov.ua»,– повідомила Венедіктова.
Вона закликала тих, хто став свідком чи жертвою воєнного злочину та має фото чи відеодокази, надавати їх правоохоронцям.
Російське вторгення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення, фіксуйте та надсилайте докази на сайт офісу Генерального Прокурора України!
Od początku wojny (24 lutego) Rosja popełniła tysięcy wojennych przestępstw.
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