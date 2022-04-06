Воєнні злочини росії. (Wojenne przestępstwa Rosji)

Зазначається, що робота ведеться згідно з міжнародними стандартами; інформація та свідки захищаються, вся інформація зберігається для здійснення правосуддя.

Задокументовані докази будуть використані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та спеціальному трибуналі після його створення.

Відео та фото матеріали, а також будь-яку інформацію згідно з протоколом можна надсилати на сайт https://warcrimes.gov.ua.

24 лютого президент рф путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Україна офіційно направила позов проти російської федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Наразі правоохоронці розслідують понад 1 700 кримінальних проваджень про воєнні злочини російських військ в Україні. Про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.