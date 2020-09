W aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Gdzie ją kupić? Powstają listy kolejkowe jak za PRL-u

- Zamawiałam szczepionki dwa razy, w lutym i kwietniu. Złożyłam zamówienie na 300 sztuk a dostałam trzy. Teraz znów składam zamówienie, a w hurtowniach rozkładają ręce i nie wiedzą kiedy będą szczepionki i na ile sztuk mogę liczyć - wyjaśnia właścicielka apteki i dodaje: - A codziennie 20 - 30 osób pyta mnie o możliwość kupienia szczepionki, na które mają recepty. Przecież ważność druków skończy się i znów będą przechodzić drogę przez mękę od teleporady do uzyskania leku.

Apteka Agaty w Bielsku Białej, jak mówi jej właścicielka Agata Chorąży, nie jest duża, ale w zeszycie kolejkowym ma już zapisanych 40 pacjentów, którzy chcą kupić szczepionki. - Do tej pory miałam trzy sztuki. A pytają mnie zakłady pracy i chcą składać zamówienia na większe ilości, ale odmawiam, bo nie wiem, jaka będzie sytuacja - wyjaśnia farmaceutka.

Równie źle jest w sieciówkach. - Na 30 aptek dostaliśmy też po 10 sztuk. Nie robię list kolejkowych, bo nie wiem, komu pierwszemu bardziej taka szczepionka będzie potrzebna. Cóż kto pierwszy ten lepszy. Dzwonią do nas lekarze z prośbą o odłożenie preparatów. Też odmawiam - zdradza nam jeden z farmaceutów prosząc o zachowanie anonimowości i nazwy sieci.

Rząd deklaruje, że kupił 2 mln dawek szczepionek, ale jak mówią specjaliści wystarczy to na wyszczepienie 5 proc. populacji. - 2 mln dawek równa się 5,2 proc. zaszczepionej populacji - to groteska" - napisał na Twitterze dr Paweł Grzesiowski, znany immunolog i specjalista w dziedzinie zakażeń.

Żeby zaszczepić wszystkich choćby z grup ryzyka potrzeba 10 mln dawek. Jednak zamówienia na szczepionki składa się na podstawie historycznych danych tj. informacji o tym ilu rzeczywiście szczepi się Polaków. Od lat poziom ten nie przekracza 4 proc. Biorąc jednak pod uwagę pandemię koronawirusa rząd powinien wziąć pod uwagę, że zainteresowanie szczepionkami będzie większe i z tego, co słyszymy w aptekach jest znacznie większe niż w zeszłym roku. Szczepionki przeciwko grypie znalazły się na tzw. liście antywywozowej. Po pierwsze oznacza to, że jest ich za mało, a po drugie nie wolno ich wywozić za granicę.

Zamówienia na szczepionki poszczególne państwa najpóźniej składały w maju. To niestety jeszcze jedna wina ekipy byłego ministra Łukasza Szumowskiego, że zamiast sprowadzać od handlarza bronią niewspółmierną do potrzeb liczbę respiratorów powinien sprowadzać szczepionki przeciwko grypie.

Epidemiolodzy zalecają też szczepienia przeciwko pneumokokom. Bezpłatnymi szczepieniami zostały objęte wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku, ale dorośli muszą płacić. Cena waha się od 100 do 300 zł. Lekarze uważają, że w okresie pandemii szczególnie osoby dorosłe z grup ryzyka powinny zdecydować się na to szczepienie. Pneumokokom wywołują zakażenia dróg oddechowych, zapalenia oskrzeli, płuc. To problemem może być nie tylko brak dostępności, ale i cena.