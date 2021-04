W Będzinie wydobywają żydowskie nagrobki z rampy kolejowej. Na macewach widać fragmenty nazwisk, zdobienia

- Współpracujemy z panem Adamem przy różnych projektach, wspieramy także zespół Hakoachu Będzin w Retro Lidze, a kiedy pojawiła się okazja, by odzyskać dla potomnych właśnie te macewy, również zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie. Są to bowiem trwałe, mające dużą wartość historyczną, ale także społeczną ślady przeszłości. Są potwierdzeniem historii Będzina, tego jaki kiedyś był, jakie były zwyczaje, jak się tutaj kiedyś żyło – podkreśla Marcin Majchrowicz.

Jeśli nie uda się wydobyć wszystkich macew 29 kwietnia, to prace będą kontynuowane także w kolejnych dniach. A co potem?

- Ówcześni budowniczowie tej rampy kolejowej w PRL-u pocięli macewy. Zazwyczaj na sześć lub osiem części, więc teraz mamy dodatkowe zadanie, by ułożyć z tych elementów całość. Większość została zmielona, kiedy podjęto decyzję o budowie zajezdni PKS właśnie na terenie cmentarza, ale już widać, że uda się odzyskać wartościowe, całe elementy. Robię zdjęcia, dokumentuje to wszystko i wysyłam do Nowego Jorku do Jeffa Cymblera, przewodniczącego tamtejszego Stowarzyszenia Żydów. Tłumaczył nam już dużo wcześniej napisy hebrajskie z macew. Pomaga nam także teraz, byśmy mogli odczytać imiona i nazwiska pochowanych. Będziemy to potem porównywać ze spisami aktów zgonów z lat 1871 – 1911. Identycznie robiliśmy, kiedy odczytywaliśmy resztki macew z cmentarza żydowskiego pomiędzy Będzinem a Czeladzią – tłumaczy Adam Szydłowski.