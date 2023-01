W Beskidach przybyło nieco śniegu; warunki na szlakach są trudne

„Warunki w górach są trudne. Szlaki po nocnych opadach nie są przetarte. Śniegu ostatniej nocy nie nasypało dużo, ok. 10-15 cm, ale od trzech dni się jednak odkładał, więc miejscami może być go więcej. Widoczność w sobotę rano była poważnie ograniczona, nawet do 100-200 m, przez niski pułap chmur. W ciągu dnia powinna się ona poprawić. Temperatura wynosiła od -2 st. w dolinach do -6 na wysokości 1000 m npm” – zakomunikowali ratownicy ze stacji GOPR.