W Bielsko-Biała będzie postój dla camperów. Spółka ZIAD zbuduje go obok Hotelu Dębowiec Łukasz Klimaniec

Miejsce postojowe dla camperów w Bielsku-Białej utworzy spółka ZIAD na terenie przyległym do Hotelu Dębowiec. To pierwszy i jak na razie jedyny taki punkt w mieście dedykowany turystom podróżującym camperami. W Ratuszu zapowiadają, że będzie on udostępniony na zasadzie komercyjnej.