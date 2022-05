W Bielsku-Białej powstaną kolejne ścieżki rowerowe. MZD zapowiada trasę regionalną do Kóz

W Bielsku-Białej powstaną kolejne ścieżki rowerowe. Zapowiedziano trasę rowerową do Kóz

Jak poinformował Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, obydwa odcinki mają być częścią większej trasy rowerowej 604 biegnącej od Cieszyna do Krzemionek na wschodniej granicy Bielska-Białej. W tym celu wydłużona zostanie trasa rowerowa od projektowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP aż do miejscowości Kozy.

Bielsko-Biała. Regionalna trasa rowerowa 604 biegnąca od Cieszyna do Krzemionek

Przyszłe połączenie trasy z Bielskiem-Białą zaplanowano już na granicy Jaworza od ul. Podgórskiej. Dalej w obrębie pasa drogowego dotrze do ul. Zapory. Pobiegnie ulicą Kopytko – wytyczoną równolegle do potoku Wapienica – po czym dotrze do ul. Tartacznej, a tam połączy się z istniejącą ścieżką wzdłuż ul. Dębowiec.