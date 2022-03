W Bytomiu Tauron realizuje pilotażowy projekt. Powstała to pierwsza w Polsce mikrosieć. Co to oznacza?

W czwartek, 10 marca, przy ul. Kamiennej w Bytomiu zorganizowano konferencję prasową dotyczącą uruchomienia systemu mikrosieci. To unikatowy projekt na skalę Polski. Jak mówił Artur Warzecha, dawniej prezes zarządu Tauron Nowe Technologie, a obecnie wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia, takie tereny pokopalniane jak w Szombierkach, czy w innych rejonach Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej, które wymagają rekultywacji, nowego zagospodarowania są predestynowane do tego, żeby przy okazji ich rewitalizacji zastosować nowe rozwiązania. – Na początku może się to wydać szalonym pomysłem, eksperymentalnym, ale jest to jak najbardziej uzasadnione – mówił Artur Warzecha. Takim właśnie rozwiązaniem jest wspomniana już mikrosieć.

- Chcemy przetestować dane rozwiązanie, żeby można było zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i płynne dostawy energii do naszych odbiorców – podkreślił Artur Warzecha i dodał: - Mam nadzieję, że to jest ten pierwszy krok w kierunku zagwarantowania bezpieczeństwa, i że ta mikrosieć sprawdzi się tutaj oraz że będziemy mogli rozszerzyć to rozwiązanie na większą skalę i wdrożyć je na większych obszarach.