W Bytomiu zakończył się remont DPS "Kombatant". Zmodernizowano balkony oraz elewacje budynku

NOWE Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021 w woj. śląskim. To trzeba wiedzieć. Zobacz, ile punktów możesz dostać za świadectwo i egzamin

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 trwa w najlepsze. Uczniowie kończący szkołę podstawową mają do 21 czerwca czas na to, aby złożyć dokumenty w wybranych przez siebie placówkach. O tym, do której się dostaną dowiedzą się dopiero w drugiej połowie lipca. Decydują przede wszystkim oceny ze świadectwa ukończenia podstawówki i wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Podpowiadamy, jak przeliczać je na punkty i co jeszcze liczy się przy naborze.