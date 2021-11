W Bytomiu-Rozbarku powstaje nowoczesne boisko piłkarskie. Ma być gotowe jeszcze w tym roku

Co najważniejsze - wszystko przebiega zgodnie z planem. - Przy dobrych warunkach atmosferycznych inwestycja powinna zostać zakończona do końca 2021 roku, po czym nastąpią odbiory, które umożliwią dopuszczenie obiektu do użytkowania - wyjaśnia Adam Fras, wiceprezydent Bytomia.

W listopadzie rozpoczęły się prace związane z układaniem trawy na boisku przy ul. Tuwima. Następnie wykonawca ma w planach montaż ogrodzenia wraz z piłkochwytami, bramek czy wiat dla zawodników. Zainstalowany zostanie także monitoring.