W Czeladzi rozpoczyna się odbudowa wyburzonej kamienicy obok rynku. Powstaną tam nowe mieszkania

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to budowa tej kamienicy zakończy się przed końcem roku. Co ciekawe, już zgłaszają się zainteresowani kupnem takiego mieszkania, z pięknym widokiem na zabytkowy kościół. Dodam, że pozyskane ze sprzedaży lokali pieniądze będą stanowiły da CTBS-ZBK wkład do planowanego na przyszły rok remontu spalonego zabytkowego budynku przy ul Kościuszki, gdzie powstanie kolejnych 8 mieszkań – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.