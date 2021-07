W Czerwionce-Leszczynach planują budowę kilkuset mieszkań komunalnych. Czynsz ma być niewysoki. Na przydział czeka tam 450 osób

W Czerwionce-Leszczynach planują budowę kilkuset mieszkań komunalnych

Kilka dni temu w Urzędzie Miasta w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie przyszłych wspólników nowej inicjatywy mieszkaniowej. To samorządowcy: Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyn, Jastrzębia-Zdroju, Kuźni Raciborskiej i Raciborza, którzy chcą przystąpić do SIM Śląsk Południe. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości, którego misją jest wspieranie polityki mieszkaniowej państwa.

SIM Śląsk Południe planuje na terenie gmin, które przystąpią do spółki, wybudować budynki wielorodzinne, w sumie ponad 1000 mieszkań na wynajmem, o korzystnym czynszu, z możliwością wykupienia lokalu mieszkalnego na własność. - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to wielka szansa na poprawę dostępu mieszkańców naszej gminy do mieszkań o umiarkowanych czynszach - mówi Wiesław Janiszewski, burmistrz Czerwionki-Leszczyn. - Liczymy, że ta forma budownictwa mieszkaniowego da mieszkańcom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania z perspektywą jego zakupu na własność. Myślę, że ten projekt w przeciwieństwie do Programu Mieszkanie Plus, do którego również zgłosiliśmy przed laty akces, zakończy się sukcesem - dodaje burmistrz.