W Częstochowie powstało nowe osiedle. Znajdziemy tam kilkanaście nowoczesnych mieszkań

Osiedle składa się z sześciu czterolokalowych budynków. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać wolną przestrzeń. Mieszkania na parterze mają 3 pokoje i powierzchnię 69,21 m². Z kolei lokale na piętrze są 4 pokojowe. Ich powierzchnia wynosi 85,73 m². Zgodnie z założeniem projektowym każde z nich jest podzielone na strefę dzienną i nocną. Wszystkie mają indywidualne wejścia.

Mimo że osiedle Poema znajduje się niemal na obrzeżach Częstochowy, do centrum miasta dojedziemy w około 10-15 minut. Powstało ono w dość spokojnej i cichej okolicy. Charakteryzuje ją zabudowa domków jednorodzinnych. Wokół nie brakuje terenów zielonych. To więc dobre miejsce szczególnie dla spacerowiczów, biegaczy czy rowerzystów. W pobliżu znajduje się też lasek Aniołowski.

Każdy właściciel mieszkania będzie miał do dyspozycji ogródek – na parterze o powierzchni ok. 53 m², a na piętrze – ok. 33 m². Lokale na piętrze posiadają także balkony (9,72 m²). Do każdego mieszkania przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Teren jest w całości ogrodzony.