W Częstochowie przed katedrą otwarto wystawę IPN „Walka o duszę narodu. Wokół obchodów Milenium i Tysiąclecia'

Tydzień Dziecka w Sosnowcu 2021 PROGRAM. Na młodych mieszkańców czeka aż 6 dni imprez. Zobaczcie, co się będzie działo

Tydzień Dziecka powraca do Sosnowca. Miasto przygotowało wiele ciekawych atrakcji od 1 do 6 czerwca. Wydarzenia odbywają się w różnych dzielnicach, tak by jak najwięcej dzieci mogło z nich skorzystać. Czekają animacje, pokazy cyrkowe, szaleństwo na Wake Zone Stawiki, spektakle, występy czy podchody.