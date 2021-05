W Częstochowie zakwitną słoneczniki. Pole słoneczników zostało zasiane na Skwerze Solidarności

Ze strony miasta w zasiewie pola słoneczników na skwerze od strony ul. Śląskiej uczestniczyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot, ze strony JAWO - członkowie zarządu firmy Magda Petersen i Adolf Czerwiński. Przygotowanie terenu i materiału siewnego należało do Fundacji „Łąka”, będącej realizatorem i partnerem „zielonych” inicjatyw w różnych miastach na terenie kraju. W Częstochowie zarówno akcją zakładania łąk kwietnych, jak i zasiewem słoneczników kierował - z ramienia Fundacji - Grzegorz Walkiewicz. Przypominał on o korzyściach z zakładania antysmogowych łąk i instruował jak siać słoneczniki (w rzędzie co 20 cm, z odstępem między rzędami ok. 60 cm). Pomocą służył zresztą specjalistyczny siewnik…