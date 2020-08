W czwartek, 27 sierpnia rozpoczyna się festiwal Tauron Nowa Muzyka. Będą transmisje w internecie, a szczęśliwcy zobaczą koncerty na żywo

„W tym roku nie mogliśmy spotkać się na regularnym festiwalu, dlatego zdecydowaliśmy się na hybrydowy TNMK.online. To specjalny projekt stworzony na czas pandemii, który łączy koncerty online i offline z limitowaną liczbą widzów. Trzymamy zwiększony dystans, nosimy maseczki, ale mimo to doskonale się bawimy” – mówi Adam Godziek z More Music Agency, organizator festiwalu.