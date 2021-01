W Dąbrowie Górniczej będzie nowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Miasto pomoże w wymianie pieca na ekologiczne ogrzewanie

Jak informuje miasto od 2021 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma funkcjonować według nowych zasad. Najważniejsze założenie dotyczy rodzaju dofinansowywanego systemu ogrzewania – nie będą udzielane dopłaty do kotłów na paliwa stałe. Dotacje mają być przyznawane na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego lub olejowego lub instalacji pompy ciepła i kolektorów słonecznych. Planowane kwoty dofinansowania to 100% kosztów, ale w 2021 r. nie więcej niż 6 tys. zł, w 2022 r. maksymalnie 5 tys. zł, a w 2023 r. 4 tys. zł.

Jednak w kwestii poprawy jakości środowiska wiele zależy od samych mieszkańców. Ich chęć zmiany i przykładanie wagi do tego, czym palą w piecach i co dostaje się do atmosfery ma proste przełożenie na to, czym wszyscy oddychamy. Dodatkowo musimy też pamiętać, że są sprawy, na które niestety nie mamy wpływu. Chodzi o to, że zanieczyszczenia nie znają granic i niejednokrotnie do Dąbrowy Górniczej z wiatrem dociera to, co wyleciało z kominów w innych miejscowościach – dodaje Wojciech Kędzia, podkreślając, że w ostatnich latach, głównie dzięki finansowemu wsparciu miasta, w Dąbrowie Górniczej wymieniono prawie 6 tys. kopcących kotłów węglowych.